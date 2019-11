Pogoda na dziś: okresami dość silny wiatr, do 11 stopni

Pogoda na pięć dni: zimowa aura wkroczy do Polski. W weekend spadnie śnieg - 26-11-2019 Za sprawą potężnego niżu znad Wysp Brytyjskich w ciągu następnych dni pojawi się w kraju zimowa pogoda. Jeszcze w czwartek miejscami będzie 12 stopni Celsjusza, jednak później temperatura zacznie się obniżać i będzie pojawiało się coraz więcej opadów. W weekend zrobi się biało. Momentami silniej powieje. czytaj dalej

Środa zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami na południu, wschodzie i w centrum kraju. Na krańcach zachodnich pojawią się opady deszczu lub mżawki do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni i południowy. Powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę, a w górach do 100 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza na północy kraju wyniesie ponad 90 procent. Będzie malała w kierunku południowym, spadając do poniżej 80 proc. Na północnym wschodzie odczujemy wilgoć, w centralnych regionach chłód, a na południu - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w zachodnich regionach okażą się niekorzystne, a poza tym - neutralne.

Wideo Warunki biometeo w środę 27.11

Pogoda Warszawa

Pogoda Trójmiasto

Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie maksymalnie 8 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa spadnie do 992 hPa.

Pochmurno. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1003 hPa.

Pogoda Poznań

Pochmurno. Temperatura wyniesie do 9 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 990 hPa.

Pogoda Wrocław

Pochmurno. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Będzie wiał wiatr południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 987 hPa.

Pogoda Kraków

Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 10 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Okresami powieje dość silnie. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 978 hPa.