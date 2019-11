Pogoda na pięć dni: niedziela chłodna i wietrzna. Później więcej deszczu - 23-11-2019 Najbliższe dni przyniosą przeważnie pochmurną pogodę. Miejscami może spaść deszcz i powiać silniejszy wiatr. Termometry wskażą maksymalnie 12 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

W niedzielę na niebie pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 0 stopni C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu okresami w porywach może przybierać na sile.

Największa wilgotność pojawi się w północno-wschodnich terenach kraju. Mieszkańcy tej części Polski odczują zimno, w pasie od Pomorza przez centrum po Lubelszczyznę będzie chłodno, zaś w pozostałych regionach kraju pojawi się komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę 24.11

Pogoda Trójmiasto

Pogoda Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. W południe barometry pokażą 1017 hPa.

Pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Okresami jego porywy mogą być silniejsze. W południe ciśnienie sięgnie 984 hPa.

Pogoda Poznań

Pogoda Warszawa

Pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Wiatr będzie słaby, umiarkowany i południowo-wschodni. Okresami powieje silniej. W południe ciśnienie sięgnie 1001 hPa.

Pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Okresami jego porywy mogą przybierać na sile. W południe ciśnienie sięgnie 1003 hPa.

Pogoda Wrocław

Pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie 11 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr, którego porywy okresami będą silniejsze, powieje z południowego wschodu. W południe barometry wskażą 995 hPa.