Pogoda na dziś: opady deszczu i deszczu ze śniegiem

Ciepły początek tygodnia. Potem "zrobi się ciut zimowo" - 26-01-2020 Na początku tygodnia do Polski zacznie napływać ciepłe powietrze. Jak mówił w programie "Wstajesz i weekend" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, na termometrach możemy spodziewać się temperatury rzędu 7-8 stopni Celsjusza. Jednak już w środę nieco się ochłodzi, a także sypnie śniegiem. czytaj dalej

Pogoda na poniedziałek

Polska będzie od zachodu dostawać się pod wpływ potężnego układu niżowego Kim znad Północnego Atlantyku. Ten wir niżowy odsunie wyż na południowy wschód i będzie kształtował pogodę w Polsce przez najbliższe dni, ściągając znad oceanu wilgotne masy powietrza, chmury oraz opady deszczu i mokrego śniegu.

W poniedziałek czeka nas duże zachmurzenie, ale będą występowały przejaśnienia. Miejscami na Warmii, Mazurach i Podlasiu pojawią się słabe opady deszczu ze śniegiem, a na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Ziemi Łódzkiej słabo popada słaby deszcz do 1 litra wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza na północnym wschodzie kraju wyniesie powyżej 90 procent. Na pozostałym obszarze kraju będzie podobnie wysoka. W regionach północno-wschodnich i centralnych odczujemy chłód, a w pozostałych komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne na północnym wschodzie i miejscami w centrum okażą się niekorzystne, a poza tym regionach neutralne.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek 27.01

Pogoda Warszawa

Żółte alarmy IMGW w niemal całym kraju - 27-01-2020 W niemal całym kraju na drogach może być ślisko i niebezpiecznie. Obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed marznącymi opadami. czytaj dalej

Pogoda Trójmiasto

Pochmurno z przejaśnieniami, możliwy jest słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymnalnie 4 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w Warszawie około południa spadnie do 1002 hPa.

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą do 5 st. C. Będzie wiał południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, wiatr. Ciśnienie około południa spadnie do 1012 hPa.

Pogoda Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy do 6 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, wiatr. Ciśnienie około południa spadnie do 1002 hPa.

Pogoda Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Będzie wiał południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, wiatr. Ciśnienie około południa spadnie do 1000 hPa.

Pogoda Kraków

Pochmurno, ale pojawią się przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy do 5 st. C. Będzie wiał południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, wiatr. Ciśnienie około południa spadnie do 990 hPa.