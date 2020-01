Pogoda na dziś: opady, silny wiatr, do 7 stopni

Znaleziono ciało zaginionego w Tatrach 42-latka - 21-01-2020 Turysta, którego ciało znaleziono w Tatrach, był poszukiwany od niedzieli przez ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak podała policja, śledczy będą wyjaśniali okoliczności śmierci 42-latka. czytaj dalej

W środę będzie pochmurno z przejaśnieniami. W południowej części kraju wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 7 st. C na Pomorzu. Wiatr, umiarkowany i dość silny, północno-zachodni, okresami w porywach powieje z prędkością do 40-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie około 90 procent. W całym kraju odczujemy zimno, dodatkowo będzie też wietrznie. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w środę 22.01

Pogoda Trójmiasto

Pogoda Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, północno-zachodni wiatr. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe na barometrach zobaczymy 1023 hPa.

Pochmurno z opadami deszczu przechodzącymi w deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachodni, okresami w porywach powieje do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 997 hPa.

Pogoda Poznań

Pogoda Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, północno-zachodni wiatr. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1017 hPa.

Pochmurno z przelotnym deszczem, po południu się przejaśni. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda Wrocław

Pochmurno z opadami deszcz. Termometry pokażą 4 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie wiał umiarkowanie i dość silnie, okresami w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1014 hPa.