Pogoda na dziś: otwórzcie okna, słońce chętnie was odwiedzi

Sobota będzie na ogół słoneczna, jedynie w kotlinach karpackich możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje ze wschodu, a wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność pojawi się w południowo-wschodnich regionach. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a biomet będzie korzystny.

Pogoda Warszawa

DZIEŃ: słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Po południu barometry wskażą 1004 hPa.

Pogoda Poznań

DZIEŃ: słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Po południu barometry pokażą 1007 hPa.

Pogoda Gdańsk

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie po południu sięgnie 1018 hPa.

Pogoda Wrocław

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura minimalna sięgnie 16 st. c. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany. Po południu barometry wskażą 1002 hPa.

Pogoda Kraków

DZIEŃ: słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie po południu osiągnie 989 hPa i spada.