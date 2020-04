Pogoda na dziś: pochmurno, wilgotno i głośno od grzmotów

Pogoda na 5 dni: aura nie da nam się nudzić - 29-04-2020 Majówka upłynie pod znakiem deszczowej aury. Wystąpią też burze, podczas których deszcz może padać obficie. Temperatura miejscami wzrośnie do ponad 20 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Synoptycy prognozują pochmurny czwartek z przejaśnieniami. Na południu pojawią się opady deszczu o sumie do 5 litrów na metr kwadratowy, a na zachodzie możliwe są także burze. Wtedy może spaść deszcz do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru sięgną 60-80 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni.

Warunki biometeo

Wilgotność w ciągu dnia wyniesie od 80-90 procent. Na południu, zachodzie i częściowo w centrum kraju odczujemy komfort termiczny, w pozostałych regionach będzie chłodno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w czwartek 30.04

Pogoda Trójmiasto

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe na barometrach zobaczymy 1009 hPa.

Pogoda Kraków

Pochmurno z opadami deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 979 hPa.

Pogoda Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami, okresami popada deszcz. Mogą pojawić się burze z sumą opadu do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, w południe odnotujemy 998 hPa.

Pogoda Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 996 hPa.

Pogoda Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami, okresami popada deszcz. Mogą pojawić się burze z sumą opadu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru sięgającymi 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 993 hPa.