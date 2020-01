Pogoda na dziś: pochmurny dzień, miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem

Wiośnie spieszno do Polski. Kolejne dni nietypowo ciepłe, mokre i wietrzne - 06-01-2020 W kolejnych dniach w pogodzie nie będzie widać zbyt wielu oznak zimy, aura będzie bliższa wiośnie. Pojawią się opady deszczu, a temperatura miejscami może wzrosnąć do 9 stopni Celsjusza. Będą dni, kiedy powieje silniejszy wiatr. czytaj dalej

Przed nami pochmurny wtorek, choć na południu kraju możemy spodziewać się rozpogodzeń. Na Pomorzu Zachodnim oraz na północnym wschodzie kraju możliwe są słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, a na Pomorzu okresami dość silny.

Warunki biometeo

Na północnym wschodzie wilgotność może wzrosnąć powyżej 90 procent. W całym kraju zrobi się chłodno, a na północnym wschodzie wietrznie. Na przeważającym obszarze kraju warunki biometeo będą niekorzystne, a w części południowo-wschodniej Polski - neutralne.

Wideo Warunki biometeo we wtorek 7.01

Pogoda Warszawa

Zaspy, nawisy śnieżne, ryzyko zejścia lawiny. Bądźcie ostrożni w Tatrach - 06-01-2020 W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Warunki pogodowe są wymagające. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przypomina o konieczności posiadania odpowiedniego sprzętu do zimowej turystyki. czytaj dalej

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna osiągnie 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, około południa barometry pokażą 1013 hPa.

Pogoda Gdańsk

Pochmurno, możliwe są przelotne opady deszczu do 2 l/mkw. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 4 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie waha się, około południa osiągnie 1023 hPa.

Pogoda Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około południa sięgnie 1014 hPa.

Pogoda Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wyniesie maksymalnie 5 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około południa osiągnie do 1011 hPa.

Pogoda Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, około południa osiągnie 1000 hPa.