Pogoda na dziś: początek kalendarzowej wiosny miejscami ze śniegiem

Przymrozki i śnieg. IMGW ostrzega przed zimowymi zagrożeniami - 21-03-2020 Sobota może przynieść niebezpieczną pogodę. Jak prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wystąpią przymrozki i opady śniegu – w niektórych regionach mogą być intensywne. Obowiązują alerty pierwszego stopnia. czytaj dalej

Sobota w części kraju zapowiada się zimowo. Na Podkarpaciu spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg, a na Lubelszczyźnie deszcz o sumie do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze Polski będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Jego prędkość w porywach wyniesie do 60 kilometrów na godzinę. Powieje z północnego wschodu.

W sobotę wilgotność powietrza na przeważającym obszarze kraju utrzyma się na poziomie 70 procent. Tylko na południowym wschodzie przekroczy 80 procent. W całej Polsce odczujemy chłód i wiatr. Tam, gdzie wilgotność będzie wyższa, biomet okaże się niekorzystny. Na pozostałym obszarze pogoda nie będzie wpływać na nasze samopoczucie.

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny północno-wschodni wiatr, który w porywach osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1012 hPa.

Pogodnie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 5 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 1015 hPa.

Pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 5 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60 km/h, nadciągnie z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1030 hPa.

Dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60 km/h, powieje z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1011 hPa.

Synoptycy prognozują deszcz ze śniegiem i śnieg. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 995 hPa.