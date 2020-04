Pogoda na dziś: pogodnie i ciepło, do 16 stopni Celsjusza

Niedziela upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiał słaby i umiarkowany, północno-zachodni, wiatr.

Warunki biometeo

Najwyższa wilgotność powietrza spodziewana jest na północnym wschodzie kraju, gdzie wyniesie powyżej 60 procent. Odczujemy chłód i komfort termiczny.

Wideo Warunki biometeo w niedziele 19.04

Pogoda Warszawa

Pogoda Poznań

Słonecznie, termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie po południu wzrośnie do 1007 hPa.

Słonecznie, na termometrach zobaczymy do 14 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie po południu wzrośnie do 1012 hPa.

Pogoda Gdańsk

Pogodnie, termometry pokażą do 11 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie po południu wzrośnie do 1024 hPa.

Pogoda Wrocław

Słonecznie, na termometrach zobaczymy do 16 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie po południu wzrośnie do 1006 hPa.

Pogoda Kraków

Słonecznie, temperatura wzrośnie do 15 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie po południu wzrośnie do 991 hPa.