Pogoda na pięć dni: ciepło i wietrznie. W górach powieje halny - 16-11-2019 Najbliższe dni upłyną nam z wysoką temperaturą. W niedzielę i poniedziałek synoptycy zapowiadają nawet 17 stopni Celsjusza. Będzie też na ogół pogodnie. Dopiero w drugiej połowie tygodnia pojawią się opady deszczu, a wartości na termometrach nieznacznie spadną. W wysokich partiach gór przewidywane są silne porywy wiatru - do 130 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Niedziela zapowiada się dość pogodnie, przelotne opady deszczu mogą pojawić się jedynie na zachodzie. Termometry pokażą od 11 stopni Celsjusza na Pomorzu do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany wiatr z południowego wschodu, w porywach do 45 kilometrów na godzinę. W górach niewykluczony jest silny, fenowy wiatr - jego prędkość na Śnieżce może osiągać w porywach do 130 km/h, na Kasprowym Wierchu do 110 km/h.

Wilgotność powietrza w niedzielę najmniejsza będzie w części wschodniej kraju, ma oscylować w granicach 70 procent. Powyżej tej wartości będzie wzrastać w kierunku zachodnim. W części północnej odczujemy chłód, w pasie centralnym komfort termiczny, a na południu - ciepło. Tam, gdzie wilgotność powietrza będzie większa, biomet okaże się niekorzystny. W pozostałych regionach pogoda nie będzie miała wpływu na nasze samopoczucie.

Pogodnie, termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, po południu dojdzie do 1003 hPa.

Może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Powieje na ogół umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, po południu osiągnie 1004 hPa.

Pogodnie, temperatura wzrośnie do 11 st. C. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, po południu dojdzie do 1019 hPa.

Pogodnie, temperatura wzrośnie do 15 st. C. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, po południu barometry wskażą 997 hPa.

Pogodnie, na termometrach zobaczymy do 17 st. C. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, po południu osiągnie 988 hPa.