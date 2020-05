Południe kraju z przymrozkami. Prognoza zagrożeń IMGW - 03-05-2020 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń na kolejne dni. Wynika z niej, że w trakcie najbliższych nocy w części kraju mogą pojawić się przymrozki. czytaj dalej

Warunki biometeo

Niedziela przyniesie zmienne zachmurzenie. Spadnie przelotny deszcz o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy, a na Warmii, Mazurach, Podlasiu i częściowo Mazowszu możliwe są burze z opadami do 10-20 l/mkw. Towarzyszyć im będą porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 17 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W całym kraju wilgotność utrzyma się na poziomie 80-90 procent. Odczujemy chłód, a warunki biometeo będą niekorzystne.

Pogoda Gdańsk

Pogoda Kraków

Zachmurzenie zmienne. Możliwe opady przelotnego deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1011 hPa.

Zachmurzenie zmienne. Możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie 16 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe jego wartość wyniesie 983 hPa.

Pogoda Poznań

Zachmurzenie zmienne. Niewykluczony przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda Warszawa

Zachmurzenie zmienne. Spadnie przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 15 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 999 hPa.

Pogoda Wrocław

Zachmurzenie zmienne. Spadnie przelotny deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie 16 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1000 hPa.