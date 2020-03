Pogoda na dziś: porywisty wiatr i przelotne opady deszczu

Pogoda na 5 dni: spadnie temperatura, popada deszcz, a nawet śnieg - 12-03-2020 W ciągu kolejnych dni będą się pojawiały opady deszczu, a miejscami samego śniegu. W sobotę w najcieplejszym momencie dnia na Suwalszczyźnie termometry pokażą zaledwie 1 stopień Celsjusza. W następnych dniach wartości na termometrach znowu wzrosną. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

W piątek wystąpi małe i umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie kłębiaste. W całym kraju przelotnie popada deszcz do pięciu litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 stopni na Podkarpaciu. Zachodni wiatr wiać będzie umiarkowanie i dość silnie, okresami w porywach do 40-70 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej rozpędzi się do ponad 70 km/h.

Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie około 90 procent. Wszędzie odczujemy chłód, a biomet okaże się niekorzystny.

Pogoda Gdańsk

Wiatr wyrywał drzewa z korzeniami. Jedna osoba zginęła, kilka jest rannych - 13-03-2020 W czwartek nad Polską przeszły wichury. Wiatr łamał drzewa i niszczył samochody. Szczególnie niebezpiecznie było w północnych regionach kraju. Strażacy wyjeżdżali do interwencji ponad trzy tysiące razy, jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych. W szczytowym momencie prądu nie miało blisko 80 tysięcy odbiorców. czytaj dalej

Pogoda Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna 8 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach 40-60 km/h, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogodnie, temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach 40-60 km/h, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe 983 hPa.

Pogoda Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna 9 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach 40-60 km/h, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna 9 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach 40-60 km/h, zachodni. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 996 hPa.

Pogoda Wrocław

Dość pogodnie, temperatura maksymalna 9 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach 40-60 km/h, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa, rośnie.