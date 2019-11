Pogoda na dziś: powieje silniejszy wiatr. Lokalnie także popada

"Chłodne powietrze skrada się do nas" - 19-11-2019

W weekend z północnego wschodu napłynie do Polski zimne powietrze. - Ono jest na razie daleko na wschodzie kontynentu, dla nas przeznaczone jest to zimno dopiero na weekend - mówił we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. czytaj dalej