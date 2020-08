Pogoda na dziś: prawie cała Polska pod ciemnymi chmurami

Niebezpieczne burze z gradem. Obowiązują ostrzeżenia IMGW - 17-08-2020 W niektórych regionach noc może przynieść niebezpieczną pogodę. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w gradem. czytaj dalej

Warunki biometeo

Na wtorek pogodna aura prognozowana jest dla Pomorza Gdańskiego. W pozostałych regionach kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami. Ponadto przelotnie popada i wystąpią burze z sumą opadu do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie, zwłaszcza na wschodzie, możliwy jest grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków zmieniających się.

Wilgotność powietrza wyniesie około 90 procent. Będzie gorąco i parno, a warunki biometeorologiczne prawie w całej Polsce okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo we wtorek 18.08

Pogoda Trójmiasto

Pogoda na 5 dni: burze gradowe, powrót nieznośnego gorąca - 17-08-2020 Na najbliższe dni pogoda szykuje sporo gwałtownych zjawisk. Pojawią się burze, które miejscami mogą okazać się gradowe. Będzie ciepło, ale prawdziwy upał powróci pod koniec tygodnia. czytaj dalej

Pogoda Kraków

Pogodnie, temp. maks. 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe 1007 hPa.

Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze z sumą opadu do 30 l/mkw. i porywami wiatru do 90 km/h, możliwy grad. Temp. maks. 27 st. C. Wiatr słaby, połudnowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe 978 hPa.

Pogoda Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze z sumą opadu do 30 l/mkw. porywami wiatru do 90 km/h. Temp. maks. 27 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni. Ciśnienie spada, w południe 996 hPa.

Pogoda Warszawa

Zachmurzenie zmienne, przelotne opady deszczu i burze z sumą opadu do 30 l/mkw. i porywami wiatru do 90 km/h. Temp. maks. 25 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe 994 hPa.

Pogoda Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze z sumą opadu do 30 l/mkw i porywami wiatru do 90 km/h. Temp maks. 27 st. C Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie spada, w południe 993 hPa.