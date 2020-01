Fale wzbijające się na 10 metrów, miejscami pojawi się mróz. Gwałtowna aura w Hiszpanii - 10-01-2020 U północno-zachodnich wybrzeży Hiszpanii panuje gwałtowna aura. Wieje porywisty wiatr, a miejscami wysokość fal przekracza 10 metrów. czytaj dalej

Zapowiada się pochmurna sobota z niewielkimi przejaśnieniami. Synoptycy prognozują stopniowo zanikający przelotny deszcz. Spadnie od 1 do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Opady ominą tylko północny zachód kraju. Termometry pokażą od 4 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni wiatr.

Warunki biometeo

W całym kraju wilgotność powietrza wyniesie około 90 procent i wszędzie odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda Trójmiasto

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe odnotujemy 1027 hPa.

Pogoda Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach zobaczymy 997 hPa.

Pogoda Poznań

WOŚP 2020. Prognoza pogody na 28. Finał - 10-01-2020 W niedzielę 12 stycznia odbędzie się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pogoda będzie sprzyjać woluntariuszom. Tylko rano i wieczorem miejscami mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem lub deszczu. czytaj dalej

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1018 hPa.

Pogoda Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach zobaczymy 1011 hPa.

Pogoda Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1015 hPa.