Pogoda na dziś: przelotne opady i silniejszy wiatr, do 14 stopni Celsjusza

Uwaga na porywisty wiatr. Prognoza zagrożeń pogodowych - 01-02-2020 W kolejnych dniach narażeni będziemy na niebezpieczne zjawiska pogodowe. Zgodnie z prognozą zagrożeń, synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą wydać alarmy przed silnym wiatrem.

Sobota zapowiada się pochmurno. Raz będzie się przejaśniać, raz przelotnie padać. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie prędkość 50-70 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej możliwe są porywy dochodzące do ponad 70 km/h.

Wilgotność powietrza będzie się w sobotę utrzymywać w granicach 90 procent. Biomet będzie niekorzystny. Odczujemy komfort termiczny.

Pogoda Gdańsk

Początek lutego, a na termometrach nawet 14 stopni. "Upał" nie potrwa zbyt długo - 31-01-2020 Początek lutego w wielu miejscach kraju zapowiada się niezwykle ciepło - termometry pokażą nawet 14 stopni Celsjusza. Z każdym kolejnym dniem będzie robić się coraz chłodniej, a połowa przyszłego tygodnia może przynieść śnieg.

Pogoda Kraków

Na ogół pochmurno, miejscami może spaść deszcz. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 11 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu, okresami osiągnie w porywach powyżej 50-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 998 hPa.

Pochmurno, możliwe są opady deszczy. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni wiatr. Okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 980 hPa.

Pogoda Poznań

Pochmurno, niewykluczone są opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą12 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda Warszawa

Zapowiada się pochmurnie, okresami spadnie deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach powieje z prędkością 40-60 km/h z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 991 hPa.

Pogoda Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami, okresami możliwe są opady deszczy. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 14 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 991 hPa.