W poniedziałek spodziewamy się przelotnych opadów deszczu w całym kraju. Spadnie maksymalnie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 14 stopni Celsjusza na Pomorzu do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Warunki biometeo

W poniedziałek na przeważającym obszarze kraju wilgotność utrzyma się na poziomie 70 procent. Jedynie na południowym wschodzie spadnie poniżej 60 procent. W całym kraju odczujemy komfort i wilgoć, ale aura będzie wpływać niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek 04.05

Pogoda Warszawa

Tatrzański Park Narodowy będzie otwarty od poniedziałku. Apel o przestrzeganie zasad - 03-05-2020 Tatrzański Park Narodowy od poniedziałku ponownie będzie udostępniony dla turystów. Władze parku wyjaśniają, jakich zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem trzeba będzie przestrzegać. czytaj dalej

Spadnie przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, po południu jego wartość wyniesie 1002 hPa.

Pogoda Poznań

Przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, po południu barometry pokażą 1004 hPa.

Pogoda Gdańsk

Przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1013 hPa.

Pogoda Wrocław

Mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1000 hPa.

Pogoda Kraków

Spadnie przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 989 hPa.