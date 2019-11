Pogoda na dziś: przelotny deszcz na wschodzie, maksymalnie 10 stopni

Pogoda na pięć dni: intensywny deszcz, a w górach sporo śniegu - 10-11-2019 Pierwsze dni najbliższego tygodnia upłyną pod znakiem opadów deszczu, a w górach - śniegu. W wielu regionach nadal będzie ciepło, termometry pokażą nawet 16 stopni Celsjusza. Sprawdź naszą prognozę pogody na pięć dni. czytaj dalej

Przed nami pogodny poniedziałek. Tylko na wschodzie możliwe są przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

Warunki biometeo

Najniższą wilgotność powietrza odnotujemy na południowym zachodzie, nie przekroczy 70 procent. Będzie wzrastać ku północnemu wschodowi, przekraczając 80 procent. W całym kraju odczujemy chłód. Biomet będzie niekorzystny na krańcach wschodnich, na pozostałym obszarze okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek 11.11

Pogoda Warszawa

Pogoda Poznań

Dość pogodnie, termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu dojdzie do 1003 hPa.

Pogodnie, temperatura wzrośnie maksymalnie do 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 1005 hPa.

Pogoda Gdańsk

Dość pogodnie, temperatura wyniesie maksymalnie 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu osiągnie 1014 hPa.

Pogoda Wrocław

Pogodnie, temperatura wzrośnie do 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie waha się, po południu osiągnie 1000 hPa.

Pogoda Kraków

Dość pogodnie, na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 989 hPa.