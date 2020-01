Pogoda na dziś: silniejszy wiatr i opady, do pięciu stopni

Pogoda na pięć dni: dużo chmur, deszcz, deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg - 25-01-2020 Kolejne dni przyniosą spore zawirowania w pogodzie. Popada deszcz, ale będą też regiony, gdzie spadnie deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg. Powieje silniejszy wiatr. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Środa zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Okresami padać będzie deszcz ze śniegiem i mokry śnieg do 1-5 litrów na metr kwadratowy, w górach śnieg do 5 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 3 stopnie w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Zachodni i południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę, w górach do 90-110 km/h.

Najwyższa wilgotność powietrza prognozowana jest na wschodzie i północnym wschodzie kraju - przekroczy tam 90 procent. Będzie spadać w kierunku południowo-zachodnim. W całej Polsce odczujemy chłód, na północnym wschodzie dodatkowo wilgoć, a na południowym zachodnie wiatr. Warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w środę 29.01

Pogoda Warszawa

Intensywne opady śniegu. Żółte alarmy na południu Polski - 28-01-2020 Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. W kolejnych dniach zagrożeniem może być silny wiatr. czytaj dalej

Pogoda Gdańsk

Pochmurno z przejaśnieniami, okresami opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa wyniesie 984 hPa, waha się.

Pochmurno, okresami opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 994 hPa, waha się.

Pogoda Poznań

Pochmurno, okresami opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 988 hPa, waha się.

Pogoda Wrocław

Pochmurno, okresami opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 988 hPa, waha się.

Pogoda Kraków

Pochmurno, okresami opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Na termometrach maksymalnie 3 st. C. Wiatr z południowego zachodu, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 977 hPa, waha się.