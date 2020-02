Pogoda na dziś: silny wiatr i słabe opady deszczu ze śniegiem

Wiatr przewrócił przystanek autobusowy. Nie żyje dziecko, drugie w stanie krytycznym - 05-02-2020 W mieście Myjava w kraju trenczyńskim na zachodzie Słowacji przez silny wiatr na rodzinę przewróciła się wiata przystanku autobusowego. Zginęło jedno dziecko, a drugie jest w stanie krytycznym. czytaj dalej

W czwartek będzie pochmurno. Na Pomorzu Zachodnim prognozujemy zanik opadów, a na pozostałym obszarze kraju pojawią się słabe opady deszczu ze śniegiem do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na przedgórzach i w górach spadnie do pięciu centymetrów śniegu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 3 st. C w centrum kraju, po 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-60 km/h, a w górach rozpędzi się do prędkości powyżej 100 km/h.

Warunki biometeo

W czwartek w wielu regionach kraju wilgotność powietrza będzie utrzymywać się w granicach 80-90 procent. Jedynie na północnym zachodzie spadnie poniżej 80 procent. Odczujemy chłód, wilgoć i wiatr, a biomet będzie niekorzystny.

Wideo Warunki biometeo w czwartek 06.02

Pogoda Warszawa

Wysoki poziom wód na północy Polski. IMGW alarmuje - 05-02-2020 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że lokalnie poziom wody w rzekach może sięgać powyżej stanów alarmowych. Obowiązuje drugi stopień ostrzeżeń. czytaj dalej

Pochmurno, okresami popada słaby deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, w Warszawie około południa wyniesie 1005 hPa.

Pogoda Trójmiasto

Pochmurno, do południa możliwy jest słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, około południa 1018 hPa.

Pogoda Poznań

Pochmurno, możliwy jest słaby deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie 5 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie spada, około południa osiągnie 1012 hPa.

Pogoda Wrocław

Pochmurno, prognozowany jest słaby deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Zachodni, umiarkowany wiatr będzie okresami dość silny. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1010 hPa.

Pogoda Kraków

Wzrost zachmurzenia do dużego, okresami słaby deszcz ze śniegiem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 1 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa barometry wskażą 997 hPa.