Pogoda na dziś: słonecznie, choć miejscami może popadać

Kolejka turystów na szlaku na Rysy. "Tam jest wąsko. Zrobił się korek" - 29-07-2020 Środek lata, dużo słońca - turyści wykorzystują taką pogodę do wspinaczek w Tatrach. Miejscami tworzą się ogromne kolejki, co widać na nagraniu ze szlaku na Rysy po słowackiej stronie. Po polskiej stronie Tatr ruch turystyczny również jest bardzo duży. czytaj dalej

Warunki biometeo

Mieszkańcy północnych regionów kraju powinni spodziewać się w czwartek przelotnych opadów deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych częściach kraju będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 27 stopni na Podkarpaciu. Umiarkowany wiatr, wiejący z zachodu, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Najwyższa wilgotność powietrza w czwartek prognozowana jest na północy kraju i przekroczy tam 70 procent. Będzie spadać w kierunku południa. Mieszkańcy północnej części kraju poczują komfort termiczny, a południowej - ciepło. W większości kraju warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Wideo Warunki biometo w czwartek 30.07

Pogoda Warszawa

Żar lał się z nieba. We wtorek padł upalny rekord lata - 29-07-2020 Gorące masy powietrza, które dotarły do Polski, sprawiły, że padł rekord tegorocznej najwyższej temperatury. We wtorek na jednej ze stacji meteorologicznych na Dolnym Śląsku superczuły termometr wskazał 34,3 stopnia Celsjusza. czytaj dalej

Pogoda Poznań

Słonecznie, termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1004 hPa.

Słonecznie, temperatura wyniesie maksymalnie 25 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu, w porywach jego prędkość wzrośnie do 50 km/h. Ciśnienie spada, po południu jego wartość wyniesie 1007 hPa.

Pogoda Gdańsk

Możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 21 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z zachodu, porywach z prędkością do 50 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1014 hPa.

Pogoda Wrocław

Słonecznie, termometry wskażą w najcieplejszym momencie dnia 26 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie spada, po południu barometry pokażą 1004 hPa.

Pogoda Kraków

Słonecznie, temperatura wzrośnie do 27 st. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 990 hPa.