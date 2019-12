Pogoda na dziś: śnieg i deszcz ze śniegiem, nie więcej niż 4 stopnie

Pogoda na pięć dni: śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz, kilka stopni powyżej zera - 02-12-2019 Najbliższe dni upłyną pod znakiem słabych opadów śniegu, deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Temperatura nie przekroczy dziewięciu stopni Celsjusza. Miejscami może wiać dość silny wiatr. czytaj dalej

We wtorek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu wystąpią słabe opady śniegu do 1 centymetra, na Pomorzu Zachodnim i Wybrzeżu słabe opady deszczu ze śniegiem do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 1 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu. Wiatr zachodni i północno-zachodni powieje słabo i umiarkowanie, na północy okresami dość silnie.

Warunki biometeo

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na krańcach północno-zachodnich. Wyniesie około 90 procent. W pozostałych regionach oscylować będzie wokół 80 proc. W całym kraju będzie zimno i wilgotno, na północy Polski wietrznie. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, na północnym zachodzie niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo we wtorek

Pogoda Warszawa

Sypnęło śniegiem. "Nareszcie zima" - 03-12-2019 Minionej nocy i w poniedziałek miejscami w kraju poprószył śnieg. Wasze relacje dostajemy na Kontakt 24. czytaj dalej

Pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1012 hPa.

Pogoda Trójmiasto

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa na barometrach zobaczymy 1022 hPa.

Pogoda Poznań

Oblodzenia i marznące opady. IMGW ostrzega - 03-12-2019 Pogoda w w kilku miejscach kraju może być niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed oblodzeniami w kilku województwach. Według prognozy zagrożeń, w najbliższych dniach także mogą pojawiać się marznące opady deszczu i mżawki. czytaj dalej

Pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1015 hPa.

Pogoda Wrocław

Pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Zachodni, wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1012 hPa.

Pogoda Kraków

Pochmurno z rozpogodzeniami, możliwy jest słaby śnieg. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1000 hPa.