Pogoda na dziś: spadnie deszcz, możliwe są burze

Powrót burz z gradem. Są alarmy IMGW pierwszego stopnia - 05-10-2020 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Miejscami może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Poniedziałek przyniesie przelotne opady deszczu i burze rzędu 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna osiągnie od 18 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 23 st. C na Podkarpaciu. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr, który w porywach rozpędzi się do 45 kilometrów na godzinę. W czasie burz porywy mogą być silniejsze i osiągać do 80 kilometrów na godzinę.

Największa wilgotność powietrza pojawi się w pasie od Warmii i Mazur, przez centrum kraju, po Opolszczyznę i Śląsk. Odczujemy komfort termiczny, choć w całym kraju będzie wilgotno i wietrznie. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Pogoda Warszawa

Wiatr łamał drzewa i niszczył budynki. Ponad 1,6 tysiąca interwencji w Polsce - 05-10-2020 Niedziela przyniosła wyjątkowo groźną pogodę. Oprócz szalejącego wiatru, który w Tatrach przybrał formę halnego, centralne i północno-wschodnie części Polski nawiedziły silne burze. Na Podlasiu wichura zniszczyła budynek gospodarczy. Strażacy interweniowali ponad 1,6 tysiąca razy. czytaj dalej

Pogoda Poznań

Przelotny deszcz lub burza. Temperatura maksymalna wyniesie do 20 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie umiarkowany, a w porywach może wiać z prędkością do 45 km/h. W czasie burzy mogą być silniejsze i osiągać do 80 km/h. Po południu na barometrach zobaczymy 992 hPa.

Przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Umiarkowany wiatr, który w porywach będzie rozpędzał się do 45 km/h, a w czasie burzy do 80 km/h, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie po południu osiągnie 992 hPa i spada.

Pogoda Gdańsk

Przelotny deszcz lub burza. Temperatura maksymalna sięgnie 20 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego wschodu, który w porywach osiągnie do 45 km/h, a w czasie burzy do 80 km/h. Ciśnienie po południu wyniesie 1005 hPa.

Pogoda Wrocław

Okresami przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni, a w porywach rozpędzi się do 45 km/h. Po południu barometry wskażą 989 hPa.

Pogoda Kraków

Przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr, który w porywach osiągnie do 45 km/h, a w czasie burzy do 80 km/h. Ciśnienie po południu wyniesie 979 hPa.