Pogoda na 16 dni: poza kilkoma wyjątkami będzie gorąco - 02-08-2020 "Przed nami chwilowe ochłodzenie i szybki powrót gorącego lata" - pisze dla nas Tomasz Wasilewski, synoptyk i prezenter pogody tvnmeteo.pl. Sprawdźcie, jak wygląda jego autorska pogoda na 16 dni. czytaj dalej

Warunki biometeo

Początek nowego tygodnia przyniesie kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie z opadami deszczu do 10-40 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu i wschodzie kraju możliwe są burze, które miejscami będą gwałtowne. Towarzyszyć im może grad. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 18 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez 21 st. C w centrum kraju, po 27 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr będzie południowy, skręcający od zachodu na północno-zachodni. Powieje słabo i umiarkowanie, a okresami dość silnie. Podczas burz jego prędkość może wzrastać do 90 kilometrów na godzinę.

W wielu regionach wilgotność powietrza przekroczy 90 procent. Odczujemy komfort termiczny na północnym zachodzie, przez chłód i wilgoć w części centralnej, po ciepło na południowym wschodzie kraju. Warunki biometeo będą niekorzystne w całym kraju.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek 3.08

Pogoda Warszawa

Gwałtowna pogoda w Polsce. IMGW podniósł stopień ostrzeżeń - 03-08-2020 W poniedziałek możemy spodziewać się intensywnych opadów deszczu, a także burz. Alarmy wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W części kraju poziom ostrzeżeń wzrósł do drugiego stopnia. czytaj dalej

Pogoda Gdańsk

Zachmurzenie duże z opadami deszczu. Termometry pokażą do 23 st. C. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany wiatr, a okresami okaże się silniejszy. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 995 hPa.

Zachmurzenie duże z opadami deszczu. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 19 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda Poznań

Zachmurzenie duże z opadami deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 19 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie zawaha się, w południe wyniesie 997 hPa.

Pogoda Wrocław

Zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 18 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda Kraków

Zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu, możliwa jest też burza. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 23 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy. W burzach powieje z prędkością dochodzącą do 90 km/h. Ciśnienie spada, w południe barometry pokażą 981 hPa.