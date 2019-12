Pogoda na dziś: w wielu regionach pojawi się deszcz, do 9 stopni

Prognoza pogody na pięć dni: weekend z jesienną aurą, w środę śnieg - 06-12-2019 W weekend czeka nas deszczowa i wietrzna pogoda. Temperatura zacznie wzrastać, by w poniedziałek dojść do nawet 10 stopni Celsjusza. Ocieplenie jednak nie potrwa długo, a w kolejnym tygodniu miejscami popada śnieg. czytaj dalej

W sobotę na południowym wschodzie będzie pogodnie. Poza tym wystąpią opady deszczu. Termometry wskażą od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Na północy w porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy na północy i zachodzie kraju. Wyniesie tam powyżej 80 procent. Na południowym wschodzie nieznacznie spadnie. W przeważającej części kraju będzie odczuwalny komfort termiczny, tylko na wschodzie - chłód. Warunki biometeorologiczne w regionach południowo-wschodnich okażą się neutralne, poza tym - niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w sobotę 7.12

Pogoda Warszawa

Pogoda Poznań

Okresami popada deszcz, na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h, z południowego zachodu. Ciśnienie po południu spadnie do 993 hPa.

Okresami pojawią się opady deszczu, termometry pokażą do 8 st. C. Wiatr będzie wiał umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 55 km/h, z południowego zachodu. Ciśnienie po południu spadnie do 993 hPa.

Pogoda Gdańsk

Okresami popada deszcz, na termometrach zobaczymy do 7 st. C. Wiatr będzie dość silny, w porywach do 60 km/h. Powieje z kierunku południowo-zachodniego. Ciśnienie po południu spadnie do 1000 hPa.

Pogoda Wrocław

Okresami pojawią się opady deszczu, termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie prędkośc do 50 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 994 hPa.

Pogoda Kraków

Pogodnie, na termometrach zobaczymy do 6 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 986 hPa.