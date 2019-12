Na razie miejscami śnieg i lekki mróz. Co czeka nas w sylwestra i Nowy Rok? - 27-12-2019 W ciągu kolejnych dni w niektórych regionach kraju będą pojawiały się opady śniegu, a termometry wskażą wartości poniżej zera. Stary rok pożegna się z nami na ogół pogodną aurą i wyższą temperaturą. Możliwy jest silny wiatr. czytaj dalej

W sobotę mieszkańców Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej czeka na ogół pogodna aura. Na pozostałym obszarze kraju pojawią się opady śniegu. Termometry pokażą od -1 stopnia Celsjusza na wschodzie do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje umiarkowany, północny wiatr. W porywach rozpędzi się do 45 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Powietrze będzie mało najwyższą wilgotność na wschodzie i południowym wschodzie kraju - powyżej 80 procent. Wszędzie pogodę odczujemy jako zimną i wietrzną. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne w północno-zachodniej Polsce, poza tym - niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w sobotę 28.12

Pogoda Warszawa

Miejscami przekroczone stany ostrzegawcze. Obowiązują alerty hydrologiczne - 28-12-2019 Na północy kraju przekroczone zostały stany ostrzegawcze, a nawet alarmowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla trzech województw. czytaj dalej

Pogoda Poznań

Pochmurno, okresami wystąpią opady śniegu. Termometry pokażą do 0 st. C. Powieje umiarkowany, północny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 45 km/h. Ciśnienie po południu wzrośnie do 1023 hPa.

Pochmurno, okresami popada śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 2 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach do 45 km/h, z północy. Ciśnienie po południu wzrośnie do 1027 hPa.

Pogoda Gdańsk

Pochmurno z okresowymi opadami śniegu, termometry pokażą do 2 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie, w porywach do 45 km/h, z północy. Ciśnienie po południu wzrośnie do 1037 hPa.

Pogoda Wrocław

Pochmurno, okresami wystąpią opady śniegu. Na termometrach zobaczymy do 1 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach do 45 km/h, północny wiatr. Ciśnienie po południu wzrośnie do 1023 hPa.

Pogoda Kraków

Pochmurno, okresami popada śnieg. Temperatura wzrośnie do 0 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach do 45 km/h, północny wiatr. Ciśnienie po południu wzrośnie do 1006 hPa.