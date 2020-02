Potężny niż Sabina chwilę z nami zostanie. To oznacza kłopoty - 10-02-2020 Niż Sabina pustoszy Polskę. Niestety najbliższy czas także upłynie nam pod jej znakiem. Utrzymają się groźne porywy wiatru, znów pojawią się burze, nie zabraknie także śniegu. czytaj dalej

We wtorek możemy spodziewać się dużego zachmurzenia, choć prognozowane są też przejaśnienia. Synoptycy przewidują opady deszczu ze śniegiem (do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy) oraz mokrego śniegu (do pięciu centymetrów). W górach spodziewane są opady śniegu do 5-10 centymetrów. Lokalnie zagrzmi.

Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, po 6 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje zachodni wiatr. W porywach osiągnie do 60-90 kilometrów na godzinę. Najsilniej powieje w górach - powyżej 100 km/h.

Warunki biometeo

Najniższą wilgotność - na poziomie 70 procent - odnotujemy w pasie centralnym Polski. Na północy ta wartość przekroczy 90 procent. Będzie chłodno oraz wietrznie, a biomet okaże się niekorzystny.

Wideo Warunki biometeo 11.02

Pogoda Warszawa

Poniedziałek pełen gwałtownych zjawisk. W Warszawie sypnęło gradem - 10-02-2020 W Polsce pogoda jest gwałtowna. Nad krajem przechodzą burze, podczas których pada grad - tak było w Warszawie. Zdjęcia i filmy otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotne opady mokrego śniegu i śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 60-70 km/h. Ciśnienie waha się, w Warszawie około południa wyniesie 980 hPa.

Pogoda Gdańsk

Zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, prognozowane są przelotne opady mokrego śniegu i śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Wiatr zachodni, dość silny, w porywach osiągnie do 70-90 km/h. Ciśnienie waha się, około południa osiągnie 987 hPa.

Pogoda Poznań

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, prognozowane są przelotne opady mokrego śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura wyniesie maksymalnie. 5 st. C. Wiatr będzie zachodni, dość silny w porywach osiągnie do 60-80 km/h. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 984 hPa.

Pogoda Wrocław

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotne opady mokrego śniegu i śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Wiatr będzie zachodni, dość silny, w porywach osiągnie do 70-90 km/h. Ciśnienie waha się, około południa barometry wskażą 985 hPa.

Pogoda Kraków

Zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, przelotne opady mokrego śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura wyniesie maksymalnie 5 st. C. Wiatr będzie zachodni, dość silny, w porywach osiągnie do 70-90 km/h. Ciśnienie waha się, około południa na barometrach zobaczymy 974 hPa.