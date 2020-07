Pogoda na dziś: większość kraju pogodna, lokalnie może zagrzmieć

Pogoda na 5 dni: upał na horyzoncie - 24-07-2020 Po kilku chłodnych dniach pogoda wróci na wakacyjne tory. Będzie coraz cieplej, a momentami wręcz upalnie. Pojawią się opady deszczu i burze, ale tylko w niektórych regionach kraju. czytaj dalej

W sobotę czeka nas zmienne zachmurzenie, na ogół małe i umiarkowane. Na wschodzie okresami pojawi się więcej chmur i stopniowo zanikające opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Niewykluczone, że na Podkarpaciu pojawią się burze. Tam spadnie do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru osiągną prędkość do 80 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą od 23 stopni Celsjusza na Warmii do 27 stopni na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunku zachodniego.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie oscylować wokół 60-70 procent. W całej Polsce odczujemy ciepło, a warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Warunki biometeo w soborę 25.07 Wideo

Pogoda Trójmiasto

Pogoda Kraków

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temp. maks. 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe 1013 hPa.

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temp. maks. 26 st. C. Wiatr przeważnie słaby, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe 983 hPa.

Pogoda Poznań

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temp. maks. 25 st. C. Wiatr słaby, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe 1002 hPa.

Pogoda Warszawa

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temp. maks. 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe 1000 hPa.

Pogoda Wrocław

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temp. maks. 26 st. C. Wiatr słaby, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe 998 hPa.