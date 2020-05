Pogoda na dziś: wiele deszczowych miejsc, do 13 stopni Celsjusza

Pogoda na 5 dni: przed nami czas ze zmienną aurą - 04-05-2020 Na kolejne dni synoptycy zapowiadają okresowe opady deszczu. Wyjrzy jednak też słońce, a z każdym kolejnym dniem temperatura będzie rosnąć. czytaj dalej

Wtorek upłynie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Na wschodzie kraju okresami będą występować opady deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, poza tym do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 10 stopni Celsjusza na Warmii do 13 st. C miejscami w centrum, na wschodzie i południu kraju. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z północnego zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Najwyższa wilgotność powietrza będzie w północno-wschodniej Polsce i wyniesie tam powyżej 80 procent. Wszędzie odczujemy chłód, w północno-zachodnich regionach kraju dokuczliwy będzie wiatr, a mieszkańcy północno-wschodniej Polski odczują także wilgoć. Warunki biometeorologiczne na północnym zachodzie i miejscami w centrum będą neutralne, a poza tym niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w 05.05

Pogoda Warszawa

Pogoda Trójmiasto

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie do 11 st. C. Będzie wiał północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 999 hPa.

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy do 11 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda Poznań

Pogoda Wrocław

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą do 13 st. C. Będzie wiał północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1004 hPa.

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy do 12 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda Kraków

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 13 st. C. Będzie wiał północno-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 987 hPa.