Pogoda na dziś: wiele deszczowych regionów. Na termometrach do 9 stopni

Termometry pokażą nawet 10 stopni. Będą jednak deszczowe miejsca - 08-01-2020 W najbliższych dniach mieszkańcy wielu regionów kraju będą cieszyć się pogodną aurą. Codziennie znajdą się jednak deszczowe miejsca. W piątek termometry mogą pokazać nawet 10 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W czwartek będzie na ogół pochmurno. Deszcz nie pojawi się jedynie na Mazurach, Mazowszu i Podlasiu. W pozostałych regionach spadnie go 2-5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, powieje z południowego zachodu.

Warunki biometeo

W całym kraju wilgotność powietrza przekroczy 90 procent. Na krańcach wschodnich kraju będzie chłodno, a w pozostałych regionach odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w czwartek 9.01

Pogoda Trójmiasto

Marznące opady w części kraju. Ostrzeżenia IMGW - 09-01-2020 Pogoda w czwartek, miejscami do godzin południowych, będzie niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź. czytaj dalej

Na ogół pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, w południe na barometrach zobaczymy 1019 hPa.

Pogoda Kraków

Pochmurno, wystąpią opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 996 hPa.

Pogoda Poznań

Pochmurno z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1009 hPa.

Pogoda Warszawa

Na ogół pochmurno. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1008 hPa.

Pogoda Wrocław

Pochmurno z opadami deszcz. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1007 hPa.