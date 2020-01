Pogoda na jutro: aura będzie sprzyjać wolontariuszom WOŚP. Ciepło i pogodnie

TVN DISCOVERY POLSKA JEST GOSPODARZEM I PARTNEREM 28. FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Oblodzenia w części kraju. IMGW ostrzega - 11-01-2020 W ciągu nocy i o poranku w niedzielę pogoda będzie miejscami niebezpieczna. Obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed oblodzeniami. Należy spodziewać się śliskich nawierzchni dróg i chodników. czytaj dalej

W ciągu następnej doby niż Cristian opuści Bawarię i powędruję nad Rumunię. Polska pozostanie w jego zasięgu, tylko na Pomorzu zaznaczy się wpływ frontu atmosferycznego znad Bałtyku. Zacznie napływać ciepłe, polarno-morskie powietrze z południowego zachodu.

Przed nami na ogół pogodna noc. Na Podkarpaciu będą występowały jednak opady deszczu ze śniegiem. Należy uważać na śliskie nawierzchnie. Temperatura wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na południu do 2 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Pogoda na niedzielę

Opady deszczu w niedzielę pojawią się jedynie na Pomorzu. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z umiarkowaną siłą, w porywach osiągając prędkość do 45 kilometrów na godzinę. Będzie miał południowo-zachodni kierunek.

Wideo Pogoda na niedzielę 12.01

Warunki biometeo

Najwyższa wilgotność powietrza prognozowana jest dla północno-zachodniej części kraju. Wyniesie tam powyżej 80 procent. Im dalej na południe, tym będzie spadała. Mieszkańcy całego kraju odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w przeważającej części kraju okażą się neutralne, tylko na Pomorzu niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę 12.01

Pogoda Warszawa

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie minimalnie 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie barometry wskażą 1017.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 6 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie, w porywach do 45 kilometrów na godzinę, z kierunku południowo-zachodniego. Ciśnienie po południu spadnie do 1012 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 0 st. C. Będzie wiał słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy spada, o północy wyniesie 1017 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie, w porywach do 45 km/h, z południowego zachodu. Ciśnienie po południu spadnie do 1012 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1025 hPa.

DZIEŃ: pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach powieje z prędkością do 45 km/h, z południowego zachodu. Ciśnienie po południu spadnie do 1019 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie -1 st. C. Będzie wiał słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1015 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 8 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach do 45 km/h, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie po południu spadnie do 1010 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: wystąpią opady deszczu ze śniegiem, będzie ślisko. Temperatura spadnie do -1 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1005 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 6 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie po południu spadnie do 1000 hPa.