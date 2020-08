Upały i sucha ściółka. Duże zagrożenie pożarowe w Polsce - 21-08-2020 Wysoka temperatura w ostatnich dniach przyczyniła się do wzrostu zagrożenia pożarowego w lasach. Od początku sierpnia strażacy gasili pożary lasów już 559 razy. czytaj dalej

Pogoda na sobotę

W nocy na krańcach zachodnich wystąpią przelotne opady deszczu i słabnące burze, podczas których spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Na pozostałym obszarze Polski będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C w województwach zachodnich i 21 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

W sobotę na zachodzie i w centrum przelotnie popada deszcz, pojawią się tam też burze, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw. Towarzyszący wyładowaniom wiatr w porywach osiągnie prędkość do 60-90 km/h. Miejscami może spaść grad. W pozostałych regionach synoptycy prognozują słoneczną aurę. Termometry pokażą od 26 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni, skręcający na zachodni.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciąg dnia wyniesie 70-90 procent. W centrum, na południu i wschodzie Polski będzie upalnie, w regionach zachodnich i północno-zachodnich gorąco i parno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda Trójmiasto

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 1013 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz i burze, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw., wiatr w porywach rozpędzi się do 60-90 km/h. Miejscami pojawi się grad. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 29 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 19 st. C. Powieje słaby wiatr z południa. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 987 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 33 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 985 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 19 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1002 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz i burze, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw., porywy wiatru sięgną 60-90 km/h. Miejscami pojawi się grad. Termometry pokażą maksymalnie 29 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda Warszawa

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 17 st. C. Wiatr będzie wiał słabo z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1003 hPa.

DZIEŃ: słonecznie, dopiero wieczorem może zagrzmieć. Podczas burzy spadnie do 10-30 l/mkw., porywy wiatru wyniosą 60-90 km/h. Niewykluczony jest opad gradu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 32 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 20 st. C. Wiatr będzie wiał słabo, z południa. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1000 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz i burze, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw., wiatr w porywach osiągnie prędkość do 60-90 km/h. Miejscami pojawi się grad. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie waha się, południe wyniesie 1000 hPa.