Padł rekord tegorocznej temperatury. W Słubicach odnotowano 35 stopni Celsjusza - 08-08-2020 Aż 35 stopni Celsjusza - tyle w sobotę na termometrach zobaczyli mieszkańcy Słubic w województwie lubuskim. Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, to najwyższa odnotowana w tym roku temperatura w naszym kraju. czytaj dalej

Do 33 stopni

Najbliższa noc zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą minimum od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni wiatr powieje słabo.

Niedziela na Kaszubach, Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu oraz Przedgórzu Sudeckim i Pogórzu Karpackim upłynie pod znakiem pogodnej aury. W pozostałej części Polski niewykluczone są przelotne opady i burze, którym towarzyszyć mogą do 10-30 litrów deszczu na metr kwadratowy oraz lokalnie grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 st. C na Suwalszczyźnie do 33 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który w porywach burzowych rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza odczują mieszkańcy centrum. W całej Polsce zrobi się upalnie, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Pogoda Warszawa

NOC: bezchmurnie. Na termometrach zobaczymy minimum 18 st. C. Powieje słabo z północnego zachodu. Ciśnienie o północy osiągnie 1008 hPa.

DZIEŃ: rano słonecznie. Po południu prognozowane są przelotny deszcz lub burza. Temperatura maksymalna wyniesie 31 st. C. Wiatr z północnego zachodu powieje słabo i umiarkowanie, ale w porywach burzowych może rozpędzać się do 90 km/h. Po południu barometry pokażą 1004 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: bezchmurnie. Temperatura minimalna sięgnie 19 st. C. Słabo powieje z północnego zachodu. O północy barometry wskażą 1008 hPa.

DZIEŃ: rano słonecznie. Po południu niewykluczone są przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą maksymalnie 32 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr, który w porywach burzowych będzie osiągał do 90 km/h, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie po południu osiągnie 1006 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje słabo. O północy na barometrach zobaczymy 1021 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie 29 st. C. Powieje z północnego zachodu, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie po południu wyniesie 1019 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: bezchmurnie. Termometry pokażą minimum 18 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie o północy osiągnie 1004 hPa i spada.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 33 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Po południu ciśnienie wyniesie 1002 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: bezchmurnie. Temperatura minimalna sięgnie 17 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje słabo. O północy na barometrach zobaczymy 993 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 32 st. C. Wiatr z północnego zachodu powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie po południu wyniesie 990 hPa.