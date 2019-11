Pogoda na jutro: ciepło i pogodnie w większości kraju, silny wiatr w górach

Pogoda na pięć dni: wietrznie, ale ciepło jak na listopad - 18-11-2019 W ciągu następnych dni w przeważającej części kraju czeka nas pogodna aura. Przelotny deszcz będzie pojawiał się w nielicznych regionach. W wysokich partiach gór przewidywany jest silny wiatr. czytaj dalej

Pogoda na wtorek

Na noc prognozowane są przelotne opady deszczu na zachodzie kraju. Poza tym będzie pogodnie. Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 7 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W górach pojawią się zjawiska fenowe. Na Śnieżce w porywach będzie wiało z prędkością do 80 kilometrów na godzinę, a na Kasprowym Wierchu do 100 km/h.

We wtorek będzie na ogół pogodnie. Tylko na Pomorzu prognozowany jest przejściowo słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Pomorzu Zachodnim do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje na ogół umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. W górach wystąpią zjawiska fenowe. Na Śnieżce i Kasprowym Wierchu przewidywane są porywy wiatru o prędkości do 100 km/h.

Pogoda we wtorek 19.11 Wideo

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie oscylowała w granicach od około 60 do 80 procent. Najwyższa wystąpi na Pomorzu. Mieszkańcy północnej i północno-zachodniej części kraju odczują chłód. W pasie od Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska po Podlasie będzie odczuwalny komfort termiczny, a w pozostałej części kraju - ciepło. Warunki biometeo okażą się neutralne.

Wideo Warunki biometeo we wtorek 19.11

Pogoda Warszawa

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie minimalnie 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wzrośnie do 1005 hPa

DZIEŃ: pogodnie. Termometry wskażą do 13 st. C. Powieje na ogół umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1008 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie do 4 st. C. Wiatr będzie wiał ze słabą i umiarkowaną siłą, z południowego wschodu. Ciśnienie o północy wzrośnie do 1005 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Powieje na ogół umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1008 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: pogodnie. Termometry pokażą do 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wzrośnie do 1015 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Będzie wiał na ogół umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1019 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wzrośnie do 1002 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 13 st. C. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1003 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pogodnie. Termometry wskażą minimalnie 7 st. C. Będzie wiał słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wzrośnie do 993 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Wiatr powieje na ogół umiarkowanie, z południowego wschodu. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 994 hPa.