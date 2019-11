Pogoda na jutro: "ciepło", miejscami deszczowo. Nad morzem powieje silny wiatr

Pogoda na pięć dni: zajrzy do nas zimowa pogoda, miejscami sypnie śniegiem - 27-11-2019 Wraz z końcem listopada w całym kraju zrobi się chłodniej, a w wielu regionach kraju także zimowo. Będą miejsca, gdzie sypnie śniegiem. Pojawią się też silniejsze porywy wiatru, głównie na wybrzeżu. czytaj dalej

Pogoda na czwartek

W nocy będzie na ogół pochmurno, spodziewany jest przelotny deszcz do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany południowy wiatr.

W czwartek zachmurzenie okaże się zmienne. Na wschodzie i północy spadnie przelotny deszcz, suma opadów wyniesie maksymalnie do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Wysoko w górach, powyżej 1800 metrów nad poziomem morza, spodziewany jest śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami w porywach jego prędkość wzrośnie do 40-60 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej porywy wiatru mogą przekraczać 70 km/h.

Warunki biometeo

Największą wilgotność w czwartek odnotujemy na południowym wschodzie - przekroczy 90 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, ale biomet będzie niekorzystny.

Pogoda Gdańsk

NOC: zachmurzenie będzie zmienne, popada przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 997 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno, możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany (okresami w porywach jego prędkość wyniesie 40-60 km/h), południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 994 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: prognozowane jest zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie spada, o północy jego wartość wyniesie 973 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna osiągnie 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany (okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h), południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 972 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno, może spaść przelotny deszcz. Temperatura minimalna osiągnie 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 988 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna osiągnie 11 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany (okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h), południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 986 hPa.

Pogoda Warszawa

NOC: będzie pochmurno, popada przelotny deszcz. Temperatura minimalna osiągnie 4 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 988 hPa.

DZIEŃ: prognozowane jest zmienne zachmurzenie. Temperatura maksymalna osiągnie 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany (okresami w porywach osiągnie 40-60 km/h), południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe barometry pokażą 986 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno, możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura minimalna dojdzie do 7 st. C. Wiejący z południa wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 986 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany (okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h), południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 983 hPa.