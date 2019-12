Grudniowy "żar tropików". W środę termometry pokazały niemal 18 stopni - 18-12-2019 Pogoda w ostatnich dniach przypomina początek wiosny. W środę, czyli na kilka dni przed rozpoczęciem astronomicznej zimy, w kilku miejscach Polski temperatura wzrosła powyżej 17 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby pogodą w Polsce rządzić będzie wyż znad Ukrainy. Dotrze do nas ciepłe powietrze z południowego zachodu.

Nocą na zachodzie i południu pojawią się liczne, gęste mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Tymczasem na wschodzie powinno być dość pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wiatr będzie słaby, zachodni.

Pogoda na czwartek

Czwartek rozpocznie się mgliście. W ciągu dnia, po tym jak mgły opadną, będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Wideo Pogoda na czwartek 19.12

Warunki biometeo

Najniższą wilgotność powietrza odnotujemy na południu - nie przekroczy 60 procent. Będzie wzrastać w kierunku północnym. W części południowej kraju odczujemy ciepło, a w zachodniej - komfort termiczny. Biomet okaże się korzystny w całej Polsce.

Wideo Warunki biometeo w czwartek 19.12

Pogoda Warszawa

Koniec wiosennej idylli na horyzoncie. Czy to oznacza prawdziwą zimę w Święta? - 18-12-2019 Pogoda w Polsce jest przedwiosenna. Ptaki śpiewają jak w marcu, a nad rzeką Rawką, płynącą w centrum kraju, na wierzbach pojawiły się "bazie-kotki". Przed nami Boże Narodzenie czy Wielkanoc? O pogodzie na drugą połowę grudnia pisze dla nas synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1010 hektopaskali.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1012 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pogodnie, ale mglisto. Na termometrach zobaczymy minimalnie 2 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1011 hPa.

DZIEŃ: pogodnie, ale rano mglisto. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr będzie południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, po południu dojdzie do 1012 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 2 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1022 hPa.

Pogoda na pięć dni: teraz ciepło i słońce, później wróci deszcz - 18-12-2019 Kolejne dni będą pogodne i ciepłe, zwłaszcza jak na grudzień. Miejscami na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 stopni. Pod koniec tygodnia w prognozach widać zmianę w pogodzie - spodziewamy się deszczu, będzie też chłodniej. czytaj dalej

Pogoda Wrocław

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu dojdzie do 1024 hPa.

NOC: pogodnie, ale mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1009 hPa.

DZIEŃ: pogodnie, ale rano mglisto. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1008 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pogodnie, ale mglisto. Na termometrach zobaczymy minimalnie 3 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 1000 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Rano mglisto. Temperatura wyniesie 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie waha się, po południu dojdzie do 1000 hPa.