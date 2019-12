Prognoza na pięć dni: będzie nawet 13 stopni - 14-12-2019 W kolejnych dniach pogoda będzie znacząco odbiegała od tego, czego spodziewamy się w grudniu. W najcieplejszym momencie dnia miejscami temperatura wzrośnie do 13 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Pogoda na niedzielę

W nocy na Górnym i Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce powinno być pogodnie. W pozostałych regionach będzie padać deszcz, a na wschód od linii Wisły - śnieg. Temperatura wyniesie minimalnie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. W porywach na północy osiągnie do 45 kilometrów na godzinę.

Niedziela okaże się pogodna na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Na Suwalszczyźnie może spaść deszcz, a na Podlasiu - deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu, w porywach na północy osiągnie do 60 km/h.

Wideo Pogoda na niedzielę 15.12

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w niedzielę będzie najmniejsza na południowym wschodzie, nie przekroczy 60 procent. Im dalej na północny zachód, tym będzie wzrastać. W części północno-wschodniej Polski odczujemy chłód, na pozostałym obszarze - komfort termiczny. Biomet okaże się neutralny w części południowo-wschodniej kraju, a w pozostałych regionach - niekorzystny.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę 15.12

Pogoda Warszawa

Polska w zasięgu niżu Toni III - 14-12-2019 W ciągu następnej doby niż Toni III przesunie się w rejon Wysp Owczych i Szkocji. czytaj dalej

NOC: przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr, w porywach osiągnie do 40 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 990 hektopaskali.

DZIEŃ: przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 994 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: ciągłe opady deszczu. Termometry pokażą minimalnie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr, w porywach osiągnie do 45 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 990 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Umiarkowany i dość silny południowo-zachodni wiatr będzie w porywach osiągał do 55 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 992 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura spadnie do 1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr, w porywach osiągnie do 45 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 995 hPa.

DZIEŃ: może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 60 km/h, będzie południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1000 hPa.

Pogoda Wrocław

Silny wiatr i marznące opady. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń IMGW - 14-12-2019 W najbliższych godzinach pogoda będzie stwarzała zagrożenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Obowiązuje też prognoza zagrożeń, według której mogą pojawiać się marznące opady. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr w porywach osiągnie 40 km/h, wiać będzie z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 988 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 9 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h, wiać będzie z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 990 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie minimalnie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr, w porywach osiągnie do 40 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 980 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 45 km/h. Wiać będzie z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 984 hPa.