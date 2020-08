Pogoda na 5 dni: deszczowy przedsmak jesieni - 28-08-2020 W najbliższych dniach w wielu regionach pojawi się sporo deszczu. Opady na ogół będą mieć charakter przelotny, ale we wtorek może popadać intensywniej. Lokalnie temperatura może jeszcze przekroczyć 30 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska dostanie się w zasięg niżu Lynn znad Danii i związanego z nim frontu atmosferycznego. Nad południowo-wschodnie części kraju napłynie gorące i wilgotne, zwrotnikowe powietrze z południa.

Najbliższa noc na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zapowiada się pogodnie. W pozostałej części kraju wystąpią przelotne opady deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy minimum od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, a powieje z południowego zachodu.

Pogoda na sobotę

Sobota będzie pogodna jedynie na Pomorzu Zachodnim. Mieszkańcy pozostałej części kraju muszą spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Na Podkarpaciu niewykluczone są burze, z opadami o sumie do 10-30 l/mkw. oraz lokalnie z gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr, który w porywach burzowych będzie rozpędzał się do 90 kilometrów na godzinę, powieje z południowego zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższa wilgotność powietrza wystąpi w pasie od północno-wschodnich regionów kraju po Opolszczyznę i Śląsk. Na południowym wschodzie Polski zrobi się gorąco, mieszkańcy Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur odczują komfort termiczny. W pozostałej części kraju będzie ciepło. Warunki biometeorologiczne będą na ogół niekorzystne, jedynie na krańcach północno-zachodnich biomet będzie neutralny.

Pogoda Warszawa

NOC: przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimum 14 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 995 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego zachodu. Po południu ciśnienie wyniesie 994 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna sięgnie 15 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo. O północy barometry wskażą 993 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie po południu osiągnie 992 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: przelotne opady deszczu. Termometry pokażą minimum 14 st. C. Powieje słabo z południowego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa.

Pogoda Wrocław

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 22 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Po południu na barometrach zobaczymy 1004 hPa.

NOC: przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Słaby wiatr powieje z południowego zachodu. O północy ciśnienie osiągnie 990 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Po południu barometry pokażą 989 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie 13 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 980 hPa.

DZIEŃ: rano pogodnie. Po południu przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą maksymalnie 30 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr, który w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie po południu wyniesie 979 hPa.