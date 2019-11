Pogoda na jutro: deszcz w większości kraju, poczujemy chłód

Pogoda na pięć dni: czwartek z deszczem, później nawet 16 stopni - 13-11-2019 Na czwartek prognozowane są opady deszczu w większości kraju. Od piątku jednak rozpogodzi się, a na termometrach zobaczymy nawet 16 stopni Celsjusza. Uważać należy na silniejszy wiatr, który może nam jeszcze doskwierać. czytaj dalej

Pogoda na czwartek

Nadchodząca noc będzie pochmurna, szanse na rozpogodzenia będą niewielkie. Tylko na krańcach wschodnich nie będzie padać, w pozostałych regionach synoptycy prognozują opadu deszczu rzędu 15 litrów wody na metr kwadratowy. W Sudetach spadnie śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Dolnym Śląsku do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, a miejscami silniejszy, południowo-wschodni wiatr. Może skręcać na północny zachód.

Czwartek zapowiada się pochmurno, choć możliwe są przejaśnienia. W całym kraju poza krańcami zachodnimi spadnie deszcz - do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr przeważnie będzie słaby, zmienny.

Warunki biometeo

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność utrzyma się na poziomie powyżej 90 procent. Poniżej tej wartości spadnie na krańcach zachodnich. W całej Polsce odczujemy chłód, a biomet będzie niekorzystny.

Pogoda Gdańsk

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1001 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, popada deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie 7 st. C. Wiatr będzie słaby, chwilami umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura minimalna osiągnie 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 975 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, niewykluczone są opady deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie 11 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny, ale na ogół wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 981 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno, możliwe są opady deszczu. Temperatura spadnie do 4 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 995 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, spodziewane są opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie 6 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1001 hPa.

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno, możliwe są opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 990 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu. Temperatura maksymalna dojdzie do 8 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno, niewykluczone są opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 992 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, synoptycy prognozują deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 8 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 996 hPa.