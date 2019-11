Pogoda na pięć dni: deszczowo, ale do czasu - 11-11-2019 Przed nami deszczowe dni. Pogodną aurą będziemy cieszyć się od piątku. czytaj dalej

Śnieg w Karkonoszach

W nocy na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej prognozowane są opady deszczu do trzech litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Wysoko w Tatrach możliwe są słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy minimum od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, miejscami może być silniejszy.

Wtorek zapowiada się pochmurno, ale wystąpią przejaśnienia. Mieszkańcy wschodnich i zachodnich części kraju będą mogli cieszyć się pogodną aurą. W pozostałych regionach spadnie do 10 l/mkw. deszczu. W Karkonoszach prognozowane są dość intensywne opady śniegu rzędu 10-15 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 14 st. C na Podkarpaciu. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr, który miejscami może być silniejszy.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie powyżej 90 procent. Wszędzie odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Prognoza Trójmiasto

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna sięgnie 2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. O północy barometry pokażą 1013 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno i deszczowo. Temperatura maksymalna wyniesie 8 st. C. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie, choć chwilami może być silniejszy. Ciśnienie osiągnie w południe 1009 hPa.

Prognoza Kraków

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą minimum 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 985 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Prognozowane są opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 13 st. C. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 981 hPa.

Prognoza Poznań

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego wschodu. O północy barometry pokażą 999 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. W południe ciśnienie sięgnie 998 hPa.

Prognoza Warszawa

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna sięgnie 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z południowego wschodu. O północy na barometrach zobaczymy 1001 hPa.

Prognoza Wrocław

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Prognozowane są także opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. W południe ciśnienie osiągnie 998 hPa.

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy minimum 5 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego wschodu. Ciśnienie o północy sięgnie 995 hPa.

DZIEŃ: pochmurno i deszczowo. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie. W południe barometry pokażą 994 hPa.