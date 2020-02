Pogoda na jutro: deszcz, wiatr i do 9 stopni

Arktyczny chłód "wjedzie do nas autostradą", ale "szans na trwałą zimę brak" - 01-02-2020 Koniec stycznia, a pogoda jak w marcu. Ptaki śpiewają, drzewa puszczają pąki. Przedwiosenne szaleństwo. czytaj dalej

Do 9 stopni

Zapowiada się pochmurna noc z opadami deszczu. Termometry pokażą minimalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z zachodu wiać będzie umiarkowany wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

W niedzielę okresami spadnie deszcz, który od północy zamieniać się będzie w opady przelotne. Temperatura osiągnie maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach jego maksymalna prędkość wyniesie 70 km/h.

Warunki biometeo

Największą wilgotność odnotujemy na południu kraju, przekroczy 90 procent. Będzie spadać w kierunku północnym do 70 procent. Warunki biometeo będą niekorzystne.

Pogoda Warszawa

W Czarnej Górze mówimy stanowcze "nie" doniesieniom, że zimy nie ma - 01-02-2020 Jeśli szukacie miejsca, gdzie jest zimowo, wybierzcie się do Czarnej Góry (województwo dolnośląskie). Tutaj dzięki naśnieżaniu stoków amatorzy sportów zimowych na pewno znajdą coś dla siebie. czytaj dalej

NOC: pochmurno. Okresami popada deszcz. Temperatura wyniesie minimalnie 5 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie do 50 km/h, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 990 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Pojawią się opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 992 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno. Okresami pojawią się opady deszczu. Temperatura spadnie do 5 st. C. Wiatr będzie zachodni i umiarkowany, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 992 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60 km/h, powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 995 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: pochmurno. Spodziewamy się opadów deszczu. Temperatura wyniesie minimalnie 5 st. C. Z zachodu wiać będzie umiarkowany wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 996 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Przelotnie popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 70 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 998 hPa.

Pogoda Wrocław

Już niebawem lekki mróz będzie chwytał nawet za dnia - 01-02-2020 Najbliższe dni w pogodzie przyniosą zwrot ku zimie. W ciągu przyszłego tygodnia będzie robić się coraz chłodniej. Znajdą się miejsca, gdzie w ciągu dnia temperatura będzie niższa niż 0 stopni Celsjusza. Poza tym pojawią się opady śniegu. czytaj dalej

NOC: pochmurno. Okresami możliwy jest deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Powieje umiarkowany zachodni wiatr, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 990 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy 9 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny zachodni wiatr, w porywach jego prędkość osiągnie maksymalnie 60 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu na barometrach zobaczymy 994 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno i deszczowo. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Powieje umiarkowany zachodni wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 978 hPa.

DZIEŃ: pochmurno i deszczowo. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu, w porywach osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 983 hPa.