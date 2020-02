Pogoda na jutro: deszczowa aura i nawet 10 stopni Celsjusza

Pogoda na pięć dni: na termometrach wiosna, za oknami deszcz i deszcz ze śniegiem - 18-02-2020 W najbliższych dniach pojawią się opady deszczu, miejscami również deszczu ze śniegiem. Tylko w górach nastanie typowo zimowa aura i spadnie śnieg. czytaj dalej

Pogoda na środę

W nocy na Kaszubach, Suwalszczyźnie, Mazurach i Podlasiu wystąpią zanikające opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, w porywach powieje do 45 kilometrów na godzinę.

Zapowiada się pogodna środa na wschodzie i południowym wschodzie Polski. W pozostałej części kraju popada deszcz, w górach spadnie śnieg. Termometry pokażą od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny, zachodni i południowo-zachodni wiatr. W porywach rozpędzi się do 60 km/h.

Wideo Pogoda na środę 19.02

Warunki biometeo

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na zachodzie kraju - ponad 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku wschodnim. Warunki biometeorologiczne w przeważającej części kraju okażą się niekorzystne, tylko na wschodzie i południowym wschodzie neutralne.

Wideo Warunki biometeo w środę 19.02

Pogoda Warszawa

Silnym strumieniem napłynie chłodne i wilgotne powietrze - 18-02-2020 W ciągu następnej doby Polska pozostanie pod wpływem niżu Victoria z rejonu Morza Białego i związanego z nim frontu atmosferycznego. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, w porywach powieje do 45 km/h. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1005 hPa.

DZIEŃ: pogodnie, wieczorem możliwy deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. W porywach rozpędzi się do 45 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1008 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 7 st. C. Zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1002 hPa.

Pogoda Gdańsk

Uwaga na silny wiatr. Żółte alarmy IMGW w wielu regionach - 18-02-2020 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnymi porywami wiatru. Miejscami może wiać z prędkością 80 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

NOC: wieczorem opady deszczu, później zrobi się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr, w porywach do 45 km/h. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1014 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, w porywach rozpędzi się do 35 km/h. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1006 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 45 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1000 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: bezchmurnie. Termometry pokażą -2 st. C. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, w porywach powieje do 35 km/h. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 996 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 10 st. C. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, w porywach rozpędzi się do 45 km/h. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 990 hPa.