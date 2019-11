"Przepychanka" nad Polską. W górach obfite opady śniegu i bardzo silne porywy wiatru - 09-11-2019 W poniedziałek Polska stanie się granicą pomiędzy różnymi masami powietrza, co będzie miało ciekawy wpływ na pogodę. czytaj dalej

Pogoda w niedzielę

W nocy na południu i wschodzie kraju oraz na Pomorzu i Warmii będzie pochmurno z opadami deszczu o sumie do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym wystąpią większe przejaśnienia. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Przedgórzu Sudeckim, przez zero stopni na Ziemi Lubuskiej, 3 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na południowym wschodzie. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami powieje dość silnie.

W niedzielę na południu i wschodzie kraju będzie pochmurno z opadami deszczu o sumie do 10-20 l/mkw. W Tatrach spadnie do 10-20 centymetrów śniegu. Poza tym wystąpią przejaśnienia, a na zachodzie - rozpogodzenia. Tylko na Pomorzu możliwe są słabe opady deszczu do 3 l/mkw. Termometry pokażą od 7 st. C na Pomorzu Zachodnim i Górnym Śląsku, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Podkarpaciu. Powieje północny i północno-zachodni wiatr, na ogół słaby i umiarkowany. Tylko na wschodzie okresami powieje dość silnie.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę 10.11

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na krańcach południowych, wyniesie ponad 90 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku północnym i zachodnim. W całym kraju odczujemy chłód, dodatkowo na południu będzie wilgotno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne, na terenie Wielkopolski neutralne.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę 10.11

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno, okresami wystąpią opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr południowo-zachodni będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno rośnie, około północy odnotujemy 998 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, okresami wystąpią opady deszczu lub mżawki. Termometry pokażą 8 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno rośnie, około południa odnotujemy 999 hPa.

Pogoda Trójmiasto

NOC: pochmurno, okresami popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie wolno spada, około północy na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, okresami popada deszcz lub mżawka. Termometry pokażą 9 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około południa odnotujemy 1011 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy 1 st. C. Wiatr południowo-zachodni powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie wolno rośnie, około północy wyniesie 999 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie wolno rośnie, około południa odnotujemy 1002 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr południowo-zachodni będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno rośnie, około północy na barometrach zobaczymy 997 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie wolno rośnie, około południa wyniesie 998 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr południowo-zachodni będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około północy odnotujemy 986 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 983 hPa.