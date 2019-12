Pogoda na jutro: deszczowo i mgliście, do 7 stopni

Pogoda na 16 dni: ochłodzenie przyjdzie po Świętach - 22-12-2019 Tuż przed końcem roku do Polski napłynie arktyczne powietrze z północy. Sprawdź najnowszą prognozę długoterminową przygotowaną przez Tomasza Wasilewskiego. czytaj dalej

Pogoda na poniedziałek

Przed nami pochmurna noc. Na zachodzie i południu spadnie do sześciu litrów deszczu na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze Polski prognozowane są liczne mgły ograniczające widzialność do 100-300 metrów. Czasami mogą pojawić się też opady słabego deszczu bądź mżawki. Temperatura wyniesie minimalnie od 2 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 6 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni.

Na poniedziałek na Suwalszczyźnie, Mazurach, Warmii, Pomorzu Gdańskim, Kujawach, miejscami na Mazowszu, Ziemi Łódzkiej i w Wielkopolsce prognozowane są mgły. Będą utrzymywać się do godzin okołopołudniowych. Niewykluczone, że chwilami popada słaby deszcz lub mżawka. Na pozostałym obszarze będzie pochmurno, tutaj także może spaść deszcz - do 10 l/mkw. Temperatura wyniesie maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy.

Warunki biometeo

W całym kraju wilgotność w poniedziałek będzie bardzo wysoka - przekroczy 90 procent. To sprawi, że będziemy odczuwać chłód, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Pogoda Gdańsk

NOC: pochmurno i mglisto. Chwilami możliwy jest słaby deszcz bądź mżawka. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 992 hektopaskali.

DZIEŃ: będzie pochmurno, do południa mglisto, chwilami niewykluczona jest mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 997 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno i opady deszczu. Temperatura minimalna osiągnie 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 960 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie duże, niewykluczony jest deszcz - może spaść do 10 l/mkw. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 966 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno i mglisto. Chwilami możliwy jest słaby deszcz lub mżawka. Temperatura minimalna osiągnie 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 982 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Okresami popada deszcz. Temperatura dojdzie do 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 989 hPa.

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno i mglisto. Niewykluczone są opady słabego deszczu lub mżawki. Na termometrach zobaczymy minimalnie 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie 978 hPa.

DZIEŃ: pochmurno i deszczowo. Temperatura wyniesie maksymalnie 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 984 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno i mglisto. Prognozowane są opady słabego deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna osiągnie 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 978 hPa.

DZIEŃ: pochmurno i deszczowo. Temperatura osiągnie maksymalnie 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 986 hPa.