Pogoda na jutro: deszczowo w całym kraju, wysoko w górach śnieg

Pogoda na pięć dni: jeszcze chwila jesiennej słoty, później się rozpogodzi - 20-11-2019 W ciągu najbliższych dwóch dni miejscami możliwe są jeszcze opady deszczu. Weekend zapowiada się jednak pogodnie. W sobotę termometry pokażą maksymalnie 13 stopni Celsjusza. Tak ciepło nie będzie wszędzie. Na północnym wschodzie temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie zaledwie trzy stopnie. czytaj dalej

Pogoda w czwartek

W nocy tylko na Kaszubach i północnym wschodzie kraju będzie dość pogodnie. W pozostałych regionach wystąpią opady deszczu, głównie na południu o sumie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Wysoko w górach spadnie śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C w Małopolsce. Wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. W porywach na wschodzie może wiać z prędkością do 50 kilometrów na godzinę.

W czwartek opady deszczu wystąpią głównie na południu i zachodzie kraju. Spadnie tam do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Wysoko w górach spadnie śnieg. Termometry pokażą od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni. Na wschodzie w porywach rozpędzi się do 60 km/h.

Warunki biometeo

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na południu i zachodzie kraju, wyniesie około 90 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku północno-wschodnim. Na północy i północnym wschodzie Polski odczujemy chłód, w pozostałych regionach komfort termiczny. Dodatkowo w pasie centralnym będzie wilgotno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda Warszawa

NOC: okresami popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni, w porywach powieje do 40 km/h. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1007 hPa.

DZIEŃ: okresami popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. W porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie waha się, po południu na barometrach zobaczymy 1007 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy 7 st. C. Powieje słaby wiatr ze wschodu. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1002 hPa.

DZIEŃ: okresami popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni, w porywach powieje do 40 km/h. Ciśnienie waha się, po południu odnotujemy 1002 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: dość pogodnie. Termometry pokażą 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. W porywach rozpędzi się do 40 km/h. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1019 hPa.

DZIEŃ: okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni, w porywach powieje do 50 km/h. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1019 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: okresami popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Powieje słaby wiatr ze wschodu. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 997 hPa.

DZIEŃ: okresami popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni, w porywach rozpędzi się do 35 km/h. Ciśnienie waha się, po południu na barometrach zobaczymy 997 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: okresami popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 987 hPa.

DZIEŃ: okresami deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni, porywach powieje do 40 km/h. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 987 hPa.