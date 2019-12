Pogoda na jutro: deszczowo w wielu miejscach. Do 13 stopni

Wstępna prognoza pogody na sylwestra i Nowy Rok - 20-12-2019 Jak wygląda prognoza pogody na sylwestra i Nowy Rok? Na to pytanie odpowiada synoptyk tvnmeteo.pl. Końcówka roku zapowiada się na razie bezdeszczowo. czytaj dalej

Pogoda na sobotę

W ciągu nadchodzącej nocy na Ziemi Lubuskiej, częściowo na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku może popadać słaby deszcz. Na Pomorzu Gdańskim zrobi się mgliście. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, powieje z południowego wschodu.

W sobotę w zachodniej części kraju na ogół będzie pochmurno, możliwe są opady deszczu - do ośmiu litrów wody na metr kwadratowy. Na wschodzie zachmurzenie okaże się zmienne, a na Podkarpaciu i w Małopolsce możliwe są opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr, który będzie skręcał na południowy zachód.

Wideo Pogoda na sobotę 21.12

Warunki biometeo

W całym kraju wilgotność będzie oscylować w granicach 90 procent. Na wschodzie odczujemy komfort termiczny, a na zachodzie - chłód. Biomet w całym kraju okaże się niekorzystny.

Wideo Warunki biometeo w sobotę 21.12

Pogoda Gdańsk

NOC: dość pogodnie, choć lokalnie mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 994 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, możliwy deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 969 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie wzrastać, możliwe są opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 967 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 984 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, chwilami możliwe są opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 986 hPa.

Pogoda Warszawa

NOC: przeważnie pogodnie. Temperatura minimalna osiągnie 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 985 hPa.

DZIEŃ: dość pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 982 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 7 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 980 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno i deszczowo. Termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe zobaczymy na barometrach 980 hPa.