"Kaczki wygrały". Sąd orzekł, że mogą dalej kwakać - 19-11-2019

Kaczki z małego gospodarstwa rolnego we Francji mogą nadal kwakać - orzekł we wtorek francuski sąd. Komu to przeszkadzało? Sąsiadowi, który twierdził, że przez kaczy hałas jego życie nie jest szczęśliwe. czytaj dalej