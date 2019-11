Pogoda na jutro: do rana mgły, później przejaśnienia, ale i silny wiatr

Uwaga na pogodę. IMGW wydał alerty i prognozę zagrożeń - 26-11-2019 Gęste mgły w niektórych regionach kraju mogą stwarzać niebezpieczeństwo. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. Miejscami widzialność może być ograniczona na odległość 50 metrów. Obowiązuje też prognoza zagrożeń na środę. czytaj dalej

Pogoda na środę

Środa zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami na południu, wschodzie i w centrum kraju. Na krańcach zachodnich pojawią się opady deszczu lub mżawki do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni i południowy. Powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach do 50-60 km/h, w górach do 100 km/h.

Pogoda na środę 27.11 Wideo

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza na północy kraju wyniesie ponad 90 procent. Będzie malała w kierunku południowym, spadając do poniżej 80 proc. Na północnym wschodzie odczujemy wilgoć, w centralnych regionach chłód, a na południu - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w zachodnich regionach okażą się niekorzystne, a poza tym - neutralne.

Wideo Warunki biometeo w środę 27.11

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno. Temperatura spadnie do 1 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 997 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie maksymalnie 8 st. C. Powieje południowo-wschodni słaby i umiarkowany, okresami dość silny, wiatr. Ciśnienie około południa spadnie do 992 hPa.

Pogoda Trójmiasto

NOC: pochmurno. Termometry wskażą do 2 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 1007 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Powieje południowo-wschodni słaby i umiarkowany, okresami dość silny, wiatr. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1003 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno. Na termometrach zobaczymy minimalnie 3 st. C. Będzie wiał południowy słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie około północy spadnie do 996 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Temperatura wyniesie do 9 st. C. Powieje południowy słaby i umiarkowany, okresami dość silny, wiatr. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 990 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry wskażą minimalnie 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie około północy spadnie do 992 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Będzie wiał południowy słaby i umiarkowany, okresami dość silny, wiatr. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 987 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno, ale pojawią się przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy do 1 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie około północy spadnie do 984 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 10 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Okresami powieje dość silnie. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 978 hPa.