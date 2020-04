Pogoda na jutro: lany poniedziałek pod znakiem opadów i burz

Pogoda na 16 dni: po świętach nagłe ochłodzenie - 12-04-2020 Zimne powietrze zacznie płynąć do Polski już w świąteczny poniedziałek. A co czeka nas później? Sprawdź autorską prognozę pogody na 16 dni przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego. czytaj dalej

Pogoda na lany poniedziałek

W nocy na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce wystąpią przelotne opady deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą minimum od 5 st. C na Mazurach i Suwalszczyźnie do 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu i południowego zachodu, który w porywach osiągnie do 45 kilometrów na godzinę.

Poniedziałek przyniesie przelotne opady deszczu. Na południu, wschodzie i częściowo w centrum należy spodziewać się burz, którym towarzyszyć będą opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Pomorzu do 20 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie. W porywach rozpędzi się do 65 km/h, a w czasie burzy do 80 km/h.

Wideo Pogoda na poniedziałek 13.04

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza pojawi się w południowo-wschodnich regionach kraju. Subiektywne odczucie temperatury będzie zróżnicowane - mieszkańcy północy odczują chłód, południa i południowego wschodu ciepło, a w pozostałej części kraju komfort termiczny, ale i wiatr. W całej Polsce pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek 13.04

Pogoda Warszawa

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie 7 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu, który w porywach rozpędzi się do 45 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hektopaskali.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Po południu może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny z północnego zachodu. Będzie rozpędzał się do 65 km/h, a podczas burzy do 80 km/h. W południe barometry wskażą 995 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: przelotne opady deszczu. Termometry pokażą minimum 7 st. C. Powieje umiarkowanie, w porywach do 45 km/h z zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 999 hPa.

DZIEŃ: prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny z północnego zachodu. W porywach osiągnie do 65 km/h. Ciśnienie osiągnie 1001 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: pojawi się przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy minimum 6 st. C. Umiarkowany wiatr, który w porywach będzie rozpędzał się do 45 km/h powieje z zachodu. Barometry wskażą 1007 hPa.

DZIEŃ: przelotnie popada. Temperatura maksymalna sięgnie 10 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 65 km/h. W południe na barometrach zobaczymy około 1010 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie z zachodu i rozpędzi się do 45 km/h. Ciśnienie o północy sięgnie 997 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie 8 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i południowo-zachodni. W porywach będzie się rozpędzał do 45 km/h. O północy na barometrach zobaczymy 988 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Po południu należy się spodziewać burz. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 65 km/h, a podczas burzy do 80 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 984 hPa.