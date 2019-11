Pogoda na jutro: lokalnie słaby deszcz i dość silny wiatr

Niebezpiecznie silne porywy wiatru. Ostrzeżenia IMGW - 15-11-2019 Pogoda w niektórych regionach może być groźna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnymi porywami wiatru. Obowiązują w południowej części Polski. czytaj dalej

Noc zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Na Suwalszczyźnie będą występowały zanikające opady deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jednak miejscami, szczególnie na zachodzie, powieje w porywach 40-60 kilometrów na godzinę, z południowego wschodu.

Pogoda na sobotę

Sobota upłynie na ogół z pochmurną pogodą, ale pojawią się przejaśnienia. Po południu na krańcach zachodnich popada deszcz do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h. Powieje z południowego wschodu.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie oscylowała w granicach około 90 procent. Najwyższa prognozowana jest na krańcach zachodnich i wschodnich. Wszędzie odczujemy komfort termiczny, a biomet okaże się neutralny.

Pogoda Gdańsk

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami w porywach powieje do 40-60 km/h, z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1013 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, ale pojawią się przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 13 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, okresami w porywach osiągając do 40-60 km/h. Będzie miał południowo-wschodni kierunek. Ciśnienie w południe spadnie do 1007 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie do 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, o południowo-wschodnim kierunku. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 985 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, ale wystąpią też opady deszczu. Termometry wskażą do 17 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach osiągnie 40-60 km/h. Będzie miał południowo-wschodni kierunek. Ciśnienie w południe spadnie do 983 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno, jednak pojawią się rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy do 8 st. C. Wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie, w porywach do 40-60 km/h, z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 996 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Będzie miał południowo-wschodni kierunek. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 996 hPa.

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno, ale pojawią się rozpogodzenia. Termometry wskażą do 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy spadnie do 1000 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 14 st. C. Będzie wiał umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach osiągając do 40-60 km/h, z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy minimalnie 7 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami w porywach do 40-60 km/h. Będzie miał południowo-wschodni kierunek. Ciśnienie o północy spadnie do 992 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, jednak wystąpią przejaśnienia. Temperatura wyniesie do 15 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach do 40-60 km/h, z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 992 hPa.